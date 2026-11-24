Francesco Totti bereut, seinem 2020 verstorbenen Vater nie gesagt zu haben, dass er ihn liebt. In einem Interview auf Rai 2 spricht die Roma-Legende auch über ihre gescheiterte Ehe.

Darum gehts Totti bereut, seinem Vater nie seine Liebe gestanden zu haben

Einen Seitensprung in seiner Ehe könne er nicht verzeihen

Von der AS Roma wünschte er sich nach Karriereende mehr Respekt

Blick Sportdesk

Francesco Totti (50) gewährt seltene Einblicke in sein Privatleben. In einem emotionalen Interview, das am Dienstagabend auf dem italienischen TV-Sender Rai 2 ausgestrahlt wird, spricht die Roma-Legende über den Tod seines Vaters, seine gescheiterte Ehe und die Enttäuschung über seinen Herzensklub.

Besonders emotional wird es, als Totti auf seinen Vater Enzo zu sprechen kommt, der 2020 verstorben ist. Der ehemalige Weltmeister kann die Tränen nicht zurückhalten. Bis heute bereut er, seinem Vater nie gesagt zu haben, dass er ihn liebt.

«Ich habe ihm nie gesagt: ‹Ich liebe dich.› Das sind Dinge, die man nicht rechtzeitig tut. Und wenn man dann die Menschen verliert, die einem in allem Halt gegeben haben, fühlt man sich verloren und einsam. Ohne ihn ist das Leben völlig anders. Heute sage ich mir, dass ich ein grosser Idiot war, weil ich es nicht getan habe.»

«Ich kann nicht verzeihen»

Auch die turbulente Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Ilary Blasi kommt zur Sprache. Auf die frühere Aussage der TV-Moderatorin angesprochen, wonach ihre Ehe einen Seitensprung nicht überstehen würde, antwortet Totti knapp: «Es ist passiert. Ich kann nicht verzeihen.»

Mit seiner heutigen Partnerin Noemi Bocchi hat Totti inzwischen ein neues Lebenskapitel aufgeschlagen. Er deutet an, dass wichtige gemeinsame Entscheidungen bevorstehen.

Enttäuscht zeigt sich der ehemalige Captain auch über den Umgang der AS Roma mit ihm nach seinem Karriereende. «Ich hätte mir gewünscht, dass mich der Klub mehr respektiert», sagt Totti, der seine gesamte Spielerkarriere bei den Römern verbrachte.

Auch von einigen Menschen aus seinem persönlichen Umfeld fühlt er sich rückblickend ausgenutzt. «Familienmitglieder, Freunde, Verwandte – Menschen, von denen man es nie erwartet hätte. Viele haben davon profitiert. Später trennen sich die Wege, und erst dann versteht man, was wirklich passiert ist.»

Könnte er die Zeit zurückdrehen, würde er einige Dinge definitiv anders machen.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.blic.rs erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.