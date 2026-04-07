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Wäre er der Heilsbringer?
«Als GC musst du jetzt sofort Ricardo Moniz anrufen»

Nach den enttäuschenden letzten Spielen stürzt GC immer weiter in Richtung Abstieg. Kann ein gewisser Ricardo Moniz die Zürcher davor bewahren? Das diskutieren Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz im Podcast «FORZA!».
Publiziert: vor 42 Minuten
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Aktualisiert: vor 24 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 83
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