«Als GC musst du jetzt sofort Ricardo Moniz anrufen»
Nach den enttäuschenden letzten Spielen stürzt GC immer weiter in Richtung Abstieg. Kann ein gewisser Ricardo Moniz die Zürcher davor bewahren? Das diskutieren Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz im Podcast «FORZA!».
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 83