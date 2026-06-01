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Startelf-Debatte mit Ex-Nati-Star Dzemaili
«Manzambi ist eine Bombenlösung – aber Rieder wird spielen»

Wie integriert man Johan Manzambi in die Startelf? Blerim Dzemaili und Tobias Wedermann diskutieren, ob die neue Taktik funktioniert und warum die Entscheidung über seinen Einsatz am Ende viel über Yakins WM-Strategie verrät.
Publiziert: vor 56 Minuten
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Tobias WedermannFussballchef
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