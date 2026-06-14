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Dzemaili kritisiert Nati-Leader
«Murat Yakin muss jetzt laut werden»

Im Fussballpodcast «FORZA!» sprechen Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili und Blick-Fussballchef Tobias Wedermann über das Nati-Remis gegen Katar. Nebst der Suche nach klaren Leadern ist für Dzemaili auch klar: Jetzt muss es in der Kabine laut werden.
Publiziert: 12:39 Uhr
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Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Tobias WedermannFussballchef
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 95
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