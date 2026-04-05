DE
FR
Abonnieren
West Ham United
West Ham United
2:4
Leeds United
Leeds United
Zum Fussball-Kalender
West Ham United
West Ham United
Beendet
2:4
(n.P.)
2:2 (n.V.)
Leeds United
Leeds United
Fernandes 90'+3
Disasi 90'+7
Tanaka 26'
Calvert-Lewin 75' (P)

Nach wilder Partie
Okafor steht mit Leeds im FA-Cup-Halbfinal

Leeds zieht dank einem Sieg über West Ham in den FA-Cup-Halbfinal ein. Dort trifft das Team von Nati-Spieler Noah Okafor auf den FC Chelsea.
Publiziert: 05.04.2026 um 21:08 Uhr
1/4
Noah Okafor (l.) steuert zum 1:0 bei.
Foto: Getty Images
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

Leeds United bezwingt West Ham in einer verrückten Partie im Elfmeterschiessen. Damit steht das Team mit dem Schweizer Noah Okafor im FA-Cup-Halbfinal.

Lange sieht alles nach einem souveränen Leeds-Sieg aus. Die Gäste aus dem Norden Englands gehen durch eine schöne Aktion von Ao Tanaka in Führung. Okafor gab die Vorlage für diesen Treffer. In der 75. Minute erhöht Dominic Calvert-Lewin per Elfmeter. Doch in der Nachspielzeit rettet sich West Ham tatsächlich noch in die Verlängerung. Erst verkürzt Mateus Fernandes per Abstauber, dann gleicht Axel Disasi wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff aus.

17 Sekunden sind in der Verlängerung gespielt, da wird ein hoher Ball in Richtung Valentin Castellanos gespielt. Leeds-Goalie Lucas Perri verschätzt sich, der West-Ham-Stürmer schiebt ein. Doch der Treffer zählt nicht – Abseits. So muss der FA-Cup-Halbfinalist im Penaltyschiessen bestimmt werden. 

Und hier bahnt sich beinahe eine Heldenstory an. Der in der 120. Minute eingewechselte Youngster-Goalie Finlay Herrick (20) hält den ersten Penalty der Hammers. Doch es bleibt bei der Beinahe-Heldenstory für den Profi-Debütanten. Perri hält sogar zwei Elfmeter und so zieht Leeds in den Halbfinal ein. Dort trifft das Team mit Okafor Ende April auf Chelsea. Um das andere Finalticket spielen Manchester City und Southampton.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Craig
Pawson
England
Anstoss
Sonntag
05. April 2026 um 17:30 Uhr
Stadion
London, England
London Stadium
Kapazität
66'000
In diesem Artikel erwähnt
Leeds United
Leeds United
West Ham United
West Ham United
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Leeds United
        Leeds United
        West Ham United
        West Ham United