Okafor steht mit Leeds im FA-Cup-Halbfinal

Leeds zieht dank einem Sieg über West Ham in den FA-Cup-Halbfinal ein. Dort trifft das Team von Nati-Spieler Noah Okafor auf den FC Chelsea.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Leeds United bezwingt West Ham in einer verrückten Partie im Elfmeterschiessen. Damit steht das Team mit dem Schweizer Noah Okafor im FA-Cup-Halbfinal.

Lange sieht alles nach einem souveränen Leeds-Sieg aus. Die Gäste aus dem Norden Englands gehen durch eine schöne Aktion von Ao Tanaka in Führung. Okafor gab die Vorlage für diesen Treffer. In der 75. Minute erhöht Dominic Calvert-Lewin per Elfmeter. Doch in der Nachspielzeit rettet sich West Ham tatsächlich noch in die Verlängerung. Erst verkürzt Mateus Fernandes per Abstauber, dann gleicht Axel Disasi wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff aus.

17 Sekunden sind in der Verlängerung gespielt, da wird ein hoher Ball in Richtung Valentin Castellanos gespielt. Leeds-Goalie Lucas Perri verschätzt sich, der West-Ham-Stürmer schiebt ein. Doch der Treffer zählt nicht – Abseits. So muss der FA-Cup-Halbfinalist im Penaltyschiessen bestimmt werden.

Und hier bahnt sich beinahe eine Heldenstory an. Der in der 120. Minute eingewechselte Youngster-Goalie Finlay Herrick (20) hält den ersten Penalty der Hammers. Doch es bleibt bei der Beinahe-Heldenstory für den Profi-Debütanten. Perri hält sogar zwei Elfmeter und so zieht Leeds in den Halbfinal ein. Dort trifft das Team mit Okafor Ende April auf Chelsea. Um das andere Finalticket spielen Manchester City und Southampton.