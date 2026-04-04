Haaland zieht Liverpool im FA Cup mit Hattrick den Stecker

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Manchester City
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4:0
Liverpool FC
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Manchester City
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Beendet
4:0
Liverpool FC
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Haaland 39' (P), 45'+2, 57'
Semenyo 50'
04.04.2026, 15:38 Uhr

90. Minute

Fazit:
Der Unparteiische erlöst die Reds und pfeift überpünktlich ab. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte zeigte Manchester City eine Machtdemonstration und schoss Liverpool mit 4:0 aus dem Etihad Stadium. Angesichts des bei allen vier Gegentreffern nachlässigen Defensivverhaltens der Slot-Elf verliessen zahlreiche mitgereiste Gästefans schon eine halbe Stunde vor Schluss die Arena. Der Drops war spätestens dann gelutscht, als der glücklose Mo Salah auch noch einen Elfmeter vergab. Erling Haaland darf sich hingegen für seinen Dreierpack als Man of the Match feiern lassen, auch Nico O'Reilly lieferte wieder ein starkes Pokalspiel ab.

04.04.2026, 15:34 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute

Spielende

04.04.2026, 15:34 Uhr

90. Minute

Erling Haaland wird vom Stadionsprecher als "Man of the Match" durchgesagt und dafür frenetisch gefeiert.

04.04.2026, 15:32 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

88. Minute

Gelbe Karte für Nico González (Manchester City)
Und nochmal Gelb. Nico González muss den Fehlpass seines Mitspielers ausbügeln.

04.04.2026, 15:32 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

87. Minute

Gelbe Karte für Ibrahima Konaté (Liverpool FC)
Einen möglichen Konter der Citizens erstickt Ibrahima Konaté mit einem taktischen Foul im Keim.

04.04.2026, 15:31 Uhr

86. Minute

Liverpool hält den Ball weiterhin in den eigenen Reihen. Von den mitgereisten Fans kriegt das allerdings kaum noch jemand mit, die Mehrzahl hat schon die Heimreise angetreten.

04.04.2026, 15:29 Uhr

83. Minute

Die eingewechselten Federico Chiesa und Rio Ngumoha versuchen, positiv auf sich aufmerksam zu machen, doch auch das klappt nur bedingt. Die Abwehrreihe der Hausherren gewinnt die direkten Duelle.

04.04.2026, 15:26 Uhr

81. Minute

Längere Ballbesitzphase der Reds, die aber nicht mehr konsequent den Abschluss suchen, sondern eher grösseren Schaden abwenden wollen.

04.04.2026, 15:23 Uhr

78. Minute

Das Duell zwischen Haaland und Salah ging heute eindeutig an den Norweger - Haaland schnürte einen Dreierpack, Salah vergab drei Grosschancen, die beste natürlich vom Elfmeterpunkt.

04.04.2026, 15:23 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

77. Minute

Einwechslung bei Liverpool FC: Federico Chiesa

Klare Sache im Viertelfinal-Kracher
Haaland zieht Liverpool im FA Cup mit Hattrick den Stecker

Manchester City steht zum achten Mal in Serie im Halbfinal des FA Cups. Das Viertelfinal-Duell gegen Liverpool gewinnen die Cityzens deutlich mit 4:0. Erling Haaland glänzt mit drei Treffern.
Publiziert: 04.04.2026 um 15:43 Uhr
|
Aktualisiert: 04.04.2026 um 16:06 Uhr
1/7
Manchester City gewinnt den Viertelfinal-Kracher gegen Liverpool klar mit 4:0.
Foto: CameraSport via Getty Images
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Das kriselnde Liverpool muss den nächsten Dämpfer hinnehmen. In der Liga zuletzt dreimal in Folge sieglos und nur auf Rang 5, verabschieden sich die Reds nun auch aus dem FA Cup. Im Kracher-Duell gegen Manchester City setzt es im Viertelfinal eine klare 0:4-Klatsche ab.

Den ersten Rückschlag gibt es bereits vor der Partie. Wie Liverpool-Coach Arne Slot bestätigt, fällt Keeper Alisson nach seiner Muskelverletzung im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Galatasaray Mitte März länger aus als erwartet. Alisson werde wohl erst «gegen Saisonende» wieder fit sein, so Slot.

Alisson-Ersatz Giorgi Mamardashvili muss dann viermal hinter sich greifen. Dreimal wegen ManCity-Star Erling Haaland, der einen Hattrick erzielt. Der Norweger, der in der Länderspielpause beim Testspiel-Nuller gegen die Schweiz erfolglos blieb, verwandelt zuerst einen Foul-Penalty eiskalt, netzt kurz vor der Pause per Kopf ein und erzielt nach knapp einer Stunde freistehend per Lattenunterkante das 4:0. Dazwischen hat Antoine Semenyo die schlafende Liverpool-Verteidigung mit einem Lupfer düpiert.

City baut Rekord weiter aus

Für die Reds passt hingegen fast gar nichts zusammen. In der Startphase ist Liverpool zwar am Drücker, Florian Wirtz vergibt aber eine Doppelchance, später wird Mohamed Salahs Abschluss noch abgelenkt und geht quer vor dem Tor durch. Nach einer Stunde kommt es beim Stand von 0:4 noch dicker, als ManCity-Keeper James Trafford einen Elfmeter von Salah pariert. Die letzten verbleibenden Hoffnungen auf ein Comeback im Spiel der Reds sind damit endgültig versiegt. Die anhaltende Kritik an Trainer Slot dürfte weiter steigen ...

Auf der anderen Seite jubelt Pepijn Lijnders über den Halbfinal-Einzug für City. Der Assistent steht für Pep Guardiola an der Seitenlinie, der gelbgesperrt auf der Tribüne sitzt. Lijnders, der während sechs Jahren bei Liverpool als Co-Trainer von Ex-Coach Jürgen Klopp assistierte, wirft damit ausgerechnet seinen Ex-Klub aus dem Cup.

Manchester City baut mit dem Einzug in den Halbfinal derweil einen Rekord weiter aus. Denn zum achten Mal in Folge stehen die Cityzens im FA Cup nun unter den besten Vier. Seit den Clapham Rovers zwischen 1873 und 1881 war dies keinem Verein mehr in sieben aufeinanderfolgenden Spielzeiten gelungen.

Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Michael
Oliver
England
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 13:45 Uhr
Stadion
Manchester, England
Etihad Stadium
Kapazität
52'900
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