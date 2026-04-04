Haaland zieht Liverpool im FA Cup mit Hattrick den Stecker

Manchester City steht zum achten Mal in Serie im Halbfinal des FA Cups. Das Viertelfinal-Duell gegen Liverpool gewinnen die Cityzens deutlich mit 4:0. Erling Haaland glänzt mit drei Treffern.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Das kriselnde Liverpool muss den nächsten Dämpfer hinnehmen. In der Liga zuletzt dreimal in Folge sieglos und nur auf Rang 5, verabschieden sich die Reds nun auch aus dem FA Cup. Im Kracher-Duell gegen Manchester City setzt es im Viertelfinal eine klare 0:4-Klatsche ab.

Den ersten Rückschlag gibt es bereits vor der Partie. Wie Liverpool-Coach Arne Slot bestätigt, fällt Keeper Alisson nach seiner Muskelverletzung im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Galatasaray Mitte März länger aus als erwartet. Alisson werde wohl erst «gegen Saisonende» wieder fit sein, so Slot.

Alisson-Ersatz Giorgi Mamardashvili muss dann viermal hinter sich greifen. Dreimal wegen ManCity-Star Erling Haaland, der einen Hattrick erzielt. Der Norweger, der in der Länderspielpause beim Testspiel-Nuller gegen die Schweiz erfolglos blieb, verwandelt zuerst einen Foul-Penalty eiskalt, netzt kurz vor der Pause per Kopf ein und erzielt nach knapp einer Stunde freistehend per Lattenunterkante das 4:0. Dazwischen hat Antoine Semenyo die schlafende Liverpool-Verteidigung mit einem Lupfer düpiert.

City baut Rekord weiter aus

Für die Reds passt hingegen fast gar nichts zusammen. In der Startphase ist Liverpool zwar am Drücker, Florian Wirtz vergibt aber eine Doppelchance, später wird Mohamed Salahs Abschluss noch abgelenkt und geht quer vor dem Tor durch. Nach einer Stunde kommt es beim Stand von 0:4 noch dicker, als ManCity-Keeper James Trafford einen Elfmeter von Salah pariert. Die letzten verbleibenden Hoffnungen auf ein Comeback im Spiel der Reds sind damit endgültig versiegt. Die anhaltende Kritik an Trainer Slot dürfte weiter steigen ...

Auf der anderen Seite jubelt Pepijn Lijnders über den Halbfinal-Einzug für City. Der Assistent steht für Pep Guardiola an der Seitenlinie, der gelbgesperrt auf der Tribüne sitzt. Lijnders, der während sechs Jahren bei Liverpool als Co-Trainer von Ex-Coach Jürgen Klopp assistierte, wirft damit ausgerechnet seinen Ex-Klub aus dem Cup.

Manchester City baut mit dem Einzug in den Halbfinal derweil einen Rekord weiter aus. Denn zum achten Mal in Folge stehen die Cityzens im FA Cup nun unter den besten Vier. Seit den Clapham Rovers zwischen 1873 und 1881 war dies keinem Verein mehr in sieben aufeinanderfolgenden Spielzeiten gelungen.