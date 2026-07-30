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ZSKA Sofia - Qarabag FK

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Schiedsrichter
Referee
Bram
Van Driessche
Belgien
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Sofia, Bulgarien
Vasil Levski National Sports Academy
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