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UEFA Europa League: ZSKA Sofia - Qarabag FK (30.07.2026)
ZSKA Sofia
20:00
Qarabag FK
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ZSKA Sofia
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Qarabag FK
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ZSKA Sofia - Qarabag FK
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Belgien
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Sofia, Bulgarien
Vasil Levski National Sports Academy
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