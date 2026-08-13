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Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 3:0
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ZSKA Sofia - Maccabi Tel Aviv FC

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Schiedsrichter
Referee
Daniel
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Deutschland
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Sofia, Bulgarien
Wassil-Lewski-Nationalstadion
Kapazität
46'340
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