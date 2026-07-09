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UEFA Europa League: ZSKA Sofia - Derry City (09.07.2026)
ZSKA Sofia
20:00
Derry City
Zum Fussball-Kalender
ZSKA Sofia
Ab 20:00 Uhr
Vs
Derry City
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UEFA Europa League
ZSKA Sofia - Derry City
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Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Visar
Kastrati
Kosovo
Anstoss
Donnerstag
09. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Sofia, Bulgarien
Vasil Levski National Sports Academy
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