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Europa League
UEFA Europa League: Vikingur Reykjavik - FC Thun (13.08.2026)
Vikingur Reykjavik
19:30
FC Thun
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Vikingur Reykjavik
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:3
Vs
FC Thun
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UEFA Europa League
Vikingur Reykjavik - FC Thun
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Luis
Miguel Branco Godinho
Portugal
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Donnerstag
13. August 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Reykjavik, Island
Víkingsvollur
Kapazität
1'449
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