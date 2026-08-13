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Vikingur Reykjavik - FC Thun

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Schiedsrichter
Referee
Luis
Miguel Branco Godinho
Portugal
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Reykjavik, Island
Víkingsvollur
Kapazität
1'449
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