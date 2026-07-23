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UEFA Europa League: Tromsö IL - FC Hradec Kralove (23.07.2026)
Tromsö IL
19:00
FC Hradec Kralove
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Tromsö IL
Ab 19:00 Uhr
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Tromsö IL - FC Hradec Kralove
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tromso, Norwegen
Alfheim-Stadion
Kapazität
6'687
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