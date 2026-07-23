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Schiedsrichter
Referee
Snir
Levy
Israel
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tromso, Norwegen
Alfheim-Stadion
Kapazität
6'687
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