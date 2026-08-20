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UEFA Europa League: Trabzonspor - Ferencvaros Budapest (20.08.2026)
Trabzonspor
19:00
Ferencvaros Budapest
Zum Fussball-Kalender
Trabzonspor
Ab 19:00 Uhr
Vs
Ferencvaros Budapest
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UEFA Europa League
Trabzonspor - Ferencvaros Budapest
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Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Igor
Pajac
Kroatien
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Trabzon, Türkiye
Medical Park Arena
Kapazität
40'980
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Ferencvaros Budapest