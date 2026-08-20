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Trabzonspor
Trabzonspor
19:00
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
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Trabzonspor
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Vs
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
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UEFA Europa League
Trabzonspor - Ferencvaros Budapest

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Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Igor
Pajac
Kroatien
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Trabzon, Türkiye
Medical Park Arena
Kapazität
40'980
In diesem Artikel erwähnt
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
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