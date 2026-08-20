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UEFA Europa League: St. Truidense VV - AC Omonia Nicosia (20.08.2026)
St. Truidense VV
20:00
AC Omonia Nicosia
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St. Truidense VV
Ab 20:00 Uhr
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AC Omonia Nicosia
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Georgi
Nikolov Kabakov
Bulgarien
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Donnerstag
20. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Sint- Truiden, Belgien
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Kapazität
14'600
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