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SL Benfica - Heart of Midlothian FC

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Schiedsrichter
Referee
Marian
Barbu
Rumänien
Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Lissabon, Portugal
Estadio da Luz
Kapazität
64'642
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