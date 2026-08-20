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Referee
Marco
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Italien
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Donnerstag
20. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Lissabon, Portugal
Estadio da Luz
Kapazität
64'642
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