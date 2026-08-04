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Shamrock Rovers - KF Egnatia Rrogozhine

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Schiedsrichter
Referee
Andris
Treimanis
Lettland
Anstoss
Dienstag
04. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Dublin, Irland
Tallaght Stadium
Kapazität
8'000
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