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UEFA Europa League: RSC Anderlecht - PAOK Thessaloniki (13.08.2026)
RSC Anderlecht
20:30
PAOK Thessaloniki
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RSC Anderlecht
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
PAOK Thessaloniki
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Donnerstag
13. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Brüssel, Belgien
Lotto Park
Kapazität
22'500
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