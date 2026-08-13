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Schiedsrichter
Referee
Simone
Sozza
Italien
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Donnerstag
13. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Brüssel, Belgien
Lotto Park
Kapazität
22'500
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