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Europa League
UEFA Europa League: RSC Anderlecht - Hammarby IF (30.07.2026)
RSC Anderlecht
20:30
Hammarby IF
Zum Fussball-Kalender
RSC Anderlecht
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
Hammarby IF
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RSC Anderlecht - Hammarby IF
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Danilo
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Brüssel, Belgien
Lotto Park
Kapazität
22'500
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