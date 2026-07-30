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RSC Anderlecht - Hammarby IF

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Schiedsrichter
Referee
Danilo
Nikolic
Serbien
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Brüssel, Belgien
Lotto Park
Kapazität
22'500
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