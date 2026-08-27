DE
FR
Abonnieren
RSC Anderlecht
RSC Anderlecht
20:30
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
Zum Fussball-Kalender
RSC Anderlecht
RSC Anderlecht
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 3:0
Vs
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Europa League
RSC Anderlecht - FC Kairat Almaty

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Espen
Andreas Eskas
Norwegen
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Brüssel, Belgien
Lotto Park
Kapazität
22'500
In diesem Artikel erwähnt
FK Kairat Almaty
FK Kairat Almaty
Europa League
Europa League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FK Kairat Almaty
        FK Kairat Almaty
        Europa League
        Europa League