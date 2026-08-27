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UEFA Europa League: RSC Anderlecht - FC Kairat Almaty (27.08.2026)
RSC Anderlecht
20:30
FC Kairat Almaty
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Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 3:0
Vs
FC Kairat Almaty
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RSC Anderlecht - FC Kairat Almaty
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Schiedsrichter
Espen
Andreas Eskas
Norwegen
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Brüssel, Belgien
Lotto Park
Kapazität
22'500
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