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Qarabag FK - ZSKA Sofia

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Schiedsrichter
Referee
Daniele
Chiffi
Italien
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Baku, Aserbaidschan
Azersun-Arena
Kapazität
5'800
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FK Karabach Agdam
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