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UEFA Europa League: Qarabag FK - ZSKA Sofia (23.07.2026)
Qarabag FK
18:00
ZSKA Sofia
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Qarabag FK
Ab 18:00 Uhr
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Qarabag FK - ZSKA Sofia
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Italien
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Baku, Aserbaidschan
Azersun-Arena
Kapazität
5'800
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