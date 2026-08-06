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Schiedsrichter
Referee
Juan
Martinez Munuera
Spanien
Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 19:45 Uhr
Stadion
Thessaloniki, Griechenland
Toumba-Stadion
Kapazität
28'703
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