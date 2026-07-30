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Europa League
UEFA Europa League: PAOK Thessaloniki - FC Dynamo Kyiv (30.07.2026)
PAOK Thessaloniki
19:45
FC Dynamo Kyiv
Zum Fussball-Kalender
PAOK Thessaloniki
Ab 19:45 Uhr
Hinspiel 3:2
Vs
FC Dynamo Kyiv
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PAOK Thessaloniki - FC Dynamo Kyiv
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Damian
Sylwestrzak
Polen
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:45 Uhr
Stadion
Thessaloniki, Griechenland
Toumba-Stadion
Kapazität
28'703
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