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Pafos FC - HNK Hajduk Split

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Schiedsrichter
Referee
Pawel
Raczkowski
Polen
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Limassol, Zypern
Alphamega Stadium
Kapazität
10'700
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