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UEFA Europa League: Pafos FC - HNK Hajduk Split (30.07.2026)
Pafos FC
19:00
HNK Hajduk Split
Zum Fussball-Kalender
Pafos FC
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
HNK Hajduk Split
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Pafos FC - HNK Hajduk Split
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Pawel
Raczkowski
Polen
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Limassol, Zypern
Alphamega Stadium
Kapazität
10'700
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