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19:00
FC Salzburg
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
FC Salzburg
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UEFA Europa League
Pafos FC - FC Salzburg

vor 41 Minuten

Salzburg geht dennoch als Favorit in die Partie. Die Mozartstädter verfügen über deutlich mehr internationale Erfahrung und wissen, wie wichtig dieses Duell ist. Mit einem Erfolg würde der österreichische Klub die nächste Qualifikationsrunde erreichen und einen weiteren Schritt in Richtung Europa-League-Ligaphase machen. Gleichzeitig wäre die Teilnahme an einer europäischen Ligaphase bereits abgesichert.

vor 41 Minuten

Die Mannschaft von Trainer Danny Röhl reist mit einem kleinen, aber wichtigen Vorsprung nach Zypern. Das Hinspiel hat gezeigt, dass Pafos ein unangenehmer Gegner ist, der über viel individuelle Qualität verfügt und vor eigenem Publikum deutlich mutiger auftreten dürfte. Die Zyprer haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und sich auf internationaler Ebene einen Namen gemacht. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Saison 2024/25 und dem Pokalsieg in der vergangenen Spielzeit gehört der Verein mittlerweile zu den festen Grössen des zyprischen Fussballs.

vor 41 Minuten

Für Red Bull Salzburg steht am Donnerstagabend in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League ein richtungsweisendes Auswärtsspiel auf dem Programm. Im Rückspiel trifft der österreichische Traditionsklub auf den zyprischen Pokalsieger Pafos FC. Nach dem knappen 1:0 Erfolg im Hinspiel haben die Salzburger zwar die bessere Ausgangsposition, entschieden ist das Duell jedoch noch lange nicht.

vor 43 Minuten

Herzlich willkommen zum Europa-League-Qualifikationsspiel zwischen Pafos FC und RB Salzburg!

Im Rückspiel der EL-Quali treffen die Zyprioten auf die roten Bullen. Gespielt wird diesmal, hoffentlich ohne Spielverzögerung, pünktlich um 19 Uhr im Alphamega Stadium.

Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Joao
Pedro Pinheiro
Portugal
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Limassol, Zypern
Alphamega Stadium
Kapazität
10'700
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