Salzburg geht dennoch als Favorit in die Partie. Die Mozartstädter verfügen über deutlich mehr internationale Erfahrung und wissen, wie wichtig dieses Duell ist. Mit einem Erfolg würde der österreichische Klub die nächste Qualifikationsrunde erreichen und einen weiteren Schritt in Richtung Europa-League-Ligaphase machen. Gleichzeitig wäre die Teilnahme an einer europäischen Ligaphase bereits abgesichert.
Die Mannschaft von Trainer Danny Röhl reist mit einem kleinen, aber wichtigen Vorsprung nach Zypern. Das Hinspiel hat gezeigt, dass Pafos ein unangenehmer Gegner ist, der über viel individuelle Qualität verfügt und vor eigenem Publikum deutlich mutiger auftreten dürfte. Die Zyprer haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und sich auf internationaler Ebene einen Namen gemacht. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Saison 2024/25 und dem Pokalsieg in der vergangenen Spielzeit gehört der Verein mittlerweile zu den festen Grössen des zyprischen Fussballs.
Für Red Bull Salzburg steht am Donnerstagabend in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League ein richtungsweisendes Auswärtsspiel auf dem Programm. Im Rückspiel trifft der österreichische Traditionsklub auf den zyprischen Pokalsieger Pafos FC. Nach dem knappen 1:0 Erfolg im Hinspiel haben die Salzburger zwar die bessere Ausgangsposition, entschieden ist das Duell jedoch noch lange nicht.
Herzlich willkommen zum Europa-League-Qualifikationsspiel zwischen Pafos FC und RB Salzburg!
Im Rückspiel der EL-Quali treffen die Zyprioten auf die roten Bullen. Gespielt wird diesmal, hoffentlich ohne Spielverzögerung, pünktlich um 19 Uhr im Alphamega Stadium.