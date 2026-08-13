Die Mannschaft von Trainer Danny Röhl reist mit einem kleinen, aber wichtigen Vorsprung nach Zypern. Das Hinspiel hat gezeigt, dass Pafos ein unangenehmer Gegner ist, der über viel individuelle Qualität verfügt und vor eigenem Publikum deutlich mutiger auftreten dürfte. Die Zyprer haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und sich auf internationaler Ebene einen Namen gemacht. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Saison 2024/25 und dem Pokalsieg in der vergangenen Spielzeit gehört der Verein mittlerweile zu den festen Grössen des zyprischen Fussballs.