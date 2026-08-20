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Schiedsrichter
Referee
Srdjan
Jovanovic
Serbien
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Heraklio, Griechenland
Theodoros-Vardinogiannis-Stadion
Kapazität
9'088
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