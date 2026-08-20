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UEFA Europa League: OFI Kreta - ZSKA Sofia (20.08.2026)
OFI Kreta
20:00
ZSKA Sofia
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Ab 20:00 Uhr
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OFI Kreta - ZSKA Sofia
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Srdjan
Jovanovic
Serbien
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Donnerstag
20. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Heraklio, Griechenland
Theodoros-Vardinogiannis-Stadion
Kapazität
9'088
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