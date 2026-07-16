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FC Sheriff Tiraspol
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NK Aluminij - FC Sheriff Tiraspol

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Schiedsrichter
Referee
Anojen
Kanagasingam
Schweiz
Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Marburg, Slowenien
Stadion Ljudski vrt
Kapazität
12'702
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