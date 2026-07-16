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UEFA Europa League: NK Aluminij - FC Sheriff Tiraspol (16.07.2026)
NK Aluminij
20:00
FC Sheriff Tiraspol
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NK Aluminij
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
FC Sheriff Tiraspol
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NK Aluminij - FC Sheriff Tiraspol
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Anojen
Kanagasingam
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Donnerstag
16. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Marburg, Slowenien
Stadion Ljudski vrt
Kapazität
12'702
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