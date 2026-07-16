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MSK Zilina
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20:30
HNK Hajduk Split
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Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
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MSK Zilina - HNK Hajduk Split

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Schiedsrichter
Referee
Horatiu
Fesnic Mircea
Rumänien
Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Sillein, Slowakei
Stadion MSK Zilina
Kapazität
11'258
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