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Europa League
UEFA Europa League: MSK Zilina - HNK Hajduk Split (16.07.2026)
MSK Zilina
20:30
HNK Hajduk Split
Zum Fussball-Kalender
MSK Zilina
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
HNK Hajduk Split
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UEFA Europa League
MSK Zilina - HNK Hajduk Split
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Horatiu
Fesnic Mircea
Rumänien
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Donnerstag
16. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Sillein, Slowakei
Stadion MSK Zilina
Kapazität
11'258
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