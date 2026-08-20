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UEFA Europa League: Mjällby AIF - FC Salzburg (20.08.2026)
Mjällby AIF
18:00
FC Salzburg
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Ab 18:00 Uhr
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Donnerstag
20. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Hällevik, Schweden
Strandvallen
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