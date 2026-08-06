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Maccabi Tel Aviv FC - ZSKA Sofia

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Schiedsrichter
Referee
Manfredas
Lukjancukas
Litauen
Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Batumi, Georgien
Batumi Arena
Kapazität
20'000
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