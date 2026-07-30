DE
FR
Abonnieren
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
18:00
FC Sheriff Tiraspol
FC Sheriff Tiraspol
Zum Fussball-Kalender
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 5:0
Vs
FC Sheriff Tiraspol
FC Sheriff Tiraspol
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Europa League
Maccabi Tel Aviv FC - FC Sheriff Tiraspol

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mikkel
Redder
Dänemark
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Batumi, Georgien
Batumi Arena
Kapazität
20'000
In diesem Artikel erwähnt
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Maccabi Tel Aviv
        Maccabi Tel Aviv