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UEFA Europa League: Maccabi Tel Aviv FC - FC Sheriff Tiraspol (30.07.2026)
Maccabi Tel Aviv FC
18:00
FC Sheriff Tiraspol
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Maccabi Tel Aviv FC
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 5:0
Vs
FC Sheriff Tiraspol
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Maccabi Tel Aviv FC - FC Sheriff Tiraspol
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Batumi, Georgien
Batumi Arena
Kapazität
20'000
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