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UEFA Europa League: Lincoln Red Imps FC - AC Omonia Nicosia (06.08.2026)
Lincoln Red Imps FC
19:00
AC Omonia Nicosia
Zum Fussball-Kalender
Lincoln Red Imps FC
Ab 19:00 Uhr
Vs
AC Omonia Nicosia
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Aufstellung
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Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
Lincoln Red Imps FC - AC Omonia Nicosia
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Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Aliyar
Aghayev
Aserbaidschan
Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Gibraltar, Gibraltar
Europa Sports Park
Kapazität
2'000
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In diesem Artikel erwähnt
Lincoln Red Imps
AC Omonia Nicosia
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In diesem Artikel erwähnt
Lincoln Red Imps
AC Omonia Nicosia