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Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
19:00
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
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Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
Ab 19:00 Uhr
Vs
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
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UEFA Europa League
Lincoln Red Imps FC - AC Omonia Nicosia

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Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Aliyar
Aghayev
Aserbaidschan
Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Gibraltar, Gibraltar
Europa Sports Park
Kapazität
2'000
In diesem Artikel erwähnt
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
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        In diesem Artikel erwähnt
        Lincoln Red Imps
        Lincoln Red Imps
        AC Omonia Nicosia
        AC Omonia Nicosia