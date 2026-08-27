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Europa League
UEFA Europa League: Lilleström SK - KF Egnatia Rrogozhine (27.08.2026)
Lilleström SK
19:00
KF Egnatia Rrogozhine
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Lilleström SK
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
KF Egnatia Rrogozhine
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Lilleström SK - KF Egnatia Rrogozhine
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Portugal
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Donnerstag
27. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Lillestrom, Norwegen
Arasen-Stadion
Kapazität
12'234
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