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Schiedsrichter
Referee
Mohammad
Al-Emara
Finnland
Anstoss
Dienstag
04. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Larne, Nordirland
Inver Park
Kapazität
1'100
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