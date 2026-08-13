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Ferencvaros Budapest
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Ab 19:00 Uhr
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KS Gornik Zabrze - Ferencvaros Budapest

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Colombo
Italien
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Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Hindenburg, Polen
Ernst-Pohl-Stadion
Kapazität
24'563
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