DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: KS Gornik Zabrze - Ferencvaros Budapest (13.08.2026)
KS Gornik Zabrze
19:00
Ferencvaros Budapest
Zum Fussball-Kalender
KS Gornik Zabrze
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Ferencvaros Budapest
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
KS Gornik Zabrze - Ferencvaros Budapest
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Colombo
Italien
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Hindenburg, Polen
Ernst-Pohl-Stadion
Kapazität
24'563
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Ferencvaros Budapest
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Ferencvaros Budapest