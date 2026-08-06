DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: KKS Lech Posen - KI Klaksvik (06.08.2026)
KKS Lech Posen
19:00
KI Klaksvik
Zum Fussball-Kalender
KKS Lech Posen
Ab 19:00 Uhr
Vs
KI Klaksvik
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
KKS Lech Posen - KI Klaksvik
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Orel
Grinfeld
Israel
Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Posen, Polen
Stadion Poznan
Kapazität
45'830
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Lech Posen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Lech Posen