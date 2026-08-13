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UEFA Europa League: KI Klaksvik - KKS Lech Posen (13.08.2026)
KI Klaksvik
19:30
KKS Lech Posen
Zum Fussball-Kalender
KI Klaksvik
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
KKS Lech Posen
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KI Klaksvik - KKS Lech Posen
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Schiedsrichter
Igor
Pajac
Kroatien
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Donnerstag
13. August 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Torshavn, Färöer
Torsvollur
Kapazität
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