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Europa League
UEFA Europa League: KF Egnatia Rrogozhine - Shamrock Rovers (13.08.2026)
KF Egnatia Rrogozhine
21:00
Shamrock Rovers
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KF Egnatia Rrogozhine
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:3
Vs
Shamrock Rovers
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UEFA Europa League
KF Egnatia Rrogozhine - Shamrock Rovers
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Schiedsrichter
Georgi
Nikolov Kabakov
Bulgarien
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Donnerstag
13. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Rrogozhina, Albanien
Egnatia Stadium
Kapazität
4'000
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