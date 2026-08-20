DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: KF Egnatia Rrogozhine - Lilleström SK (20.08.2026)
KF Egnatia Rrogozhine
19:00
Lilleström SK
Zum Fussball-Kalender
KF Egnatia Rrogozhine
Ab 19:00 Uhr
Vs
Lilleström SK
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
KF Egnatia Rrogozhine - Lilleström SK
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Willy
Delajod
Frankreich
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Rrogozhina, Albanien
Egnatia Stadium
Kapazität
4'000
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen