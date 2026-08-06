DE
FR
Abonnieren
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
18:00
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
Zum Fussball-Kalender
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
Ab 18:00 Uhr
Vs
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Europa League
Jagiellonia Bialystok - Glasgow Rangers

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Nikola
Dabanovic
Montenegro
Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Bialystok, Polen
Stadion Miejski
Kapazität
22'372
In diesem Artikel erwähnt
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Jagiellonia Bialystok
        Jagiellonia Bialystok
        Glasgow Rangers
        Glasgow Rangers