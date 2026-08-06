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UEFA Europa League: Jagiellonia Bialystok - Glasgow Rangers (06.08.2026)
Jagiellonia Bialystok
18:00
Glasgow Rangers
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Jagiellonia Bialystok
Ab 18:00 Uhr
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Glasgow Rangers
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Nikola
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Montenegro
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Donnerstag
06. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Bialystok, Polen
Stadion Miejski
Kapazität
22'372
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