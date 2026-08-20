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Jagiellonia Bialystok
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18:00
FC Iberia 1999
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Ab 18:00 Uhr
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Jagiellonia Bialystok - FC Iberia 1999

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Schiedsrichter
Referee
Ricardo
De Burgos Bengoechea
Spanien
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Bialystok, Polen
Stadion Miejski
Kapazität
22'372
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