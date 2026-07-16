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Hinspiel 0:3
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IF Vestri - Qarabag FK

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Schiedsrichter
Referee
Marek
Radina
Tschechien
Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 22:00 Uhr
Stadion
Reykjavik, Island
Throttarvollur
Kapazität
3'000
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FK Karabach Agdam
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