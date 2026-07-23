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UEFA Europa League: HNK Hajduk Split - Pafos FC (23.07.2026)
HNK Hajduk Split
21:00
Pafos FC
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Ab 21:00 Uhr
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Split, Kroatien
Stadion Poljud
Kapazität
35'000
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