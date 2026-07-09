DE
FR
Abonnieren
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
20:00
MSK Zilina
MSK Zilina
Zum Fussball-Kalender
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
Ab 20:00 Uhr
Vs
MSK Zilina
MSK Zilina
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Europa League
HNK Hajduk Split - MSK Zilina

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Kyriakos
Athanasiou
Zypern
Anstoss
Donnerstag
09. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Split, Kroatien
Stadion Poljud
Kapazität
35'000
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen