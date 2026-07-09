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UEFA Europa League: HNK Hajduk Split - MSK Zilina (09.07.2026)
HNK Hajduk Split
20:00
MSK Zilina
Zum Fussball-Kalender
HNK Hajduk Split
Ab 20:00 Uhr
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MSK Zilina
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HNK Hajduk Split - MSK Zilina
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Donnerstag
09. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Split, Kroatien
Stadion Poljud
Kapazität
35'000
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