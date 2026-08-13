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Heart of Midlothian FC
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20:45
SL Benfica
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Heart of Midlothian FC
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Ab 20:45 Uhr
Hinspiel 1:6
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Heart of Midlothian FC - SL Benfica

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Schiedsrichter
Referee
Sander
van der Eijk
Niederlande
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Edinburgh, Schottland
Tynecastle Park
Kapazität
19'852
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