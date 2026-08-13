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Europa League
UEFA Europa League: Glasgow Rangers - Jagiellonia Bialystok (13.08.2026)
Glasgow Rangers
20:30
Jagiellonia Bialystok
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Glasgow Rangers
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
Jagiellonia Bialystok
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Glasgow Rangers - Jagiellonia Bialystok
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Donnerstag
13. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Glasgow, Schottland
Ibrox Stadium
Kapazität
51'700
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