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Glasgow Rangers - Jagiellonia Bialystok

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Schiedsrichter
Referee
Vasilios
Fotias
Griechenland
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Glasgow, Schottland
Ibrox Stadium
Kapazität
51'700
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