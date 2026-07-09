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UEFA Europa League: FK Vojvodina - Ferencvaros Budapest (09.07.2026)
FK Vojvodina
20:00
Ferencvaros Budapest
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Ab 20:00 Uhr
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Ferencvaros Budapest
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Frankreich
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Donnerstag
09. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Novi Sad, Serbien
Stadion Karadjordje
Kapazität
14'853
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