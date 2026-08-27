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Besiktas JK
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:3
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FK Kauno Zalgiris - Besiktas JK

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Schiedsrichter
Referee
Jesus
Gil Manzano
Spanien
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Kaunas, Litauen
Steponas Darius and Stasys Girenas
Kapazität
9'180
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