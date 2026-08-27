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Ab 20:30 Uhr
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Ferencvaros Budapest - Trabzonspor

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Schiedsrichter
Referee
Rade
Obrenovic
Slowenien
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Budapest, Ungarn
Groupama Arena
Kapazität
22'000
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