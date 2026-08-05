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Ferencvaros Budapest - KS Gornik Zabrze

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Schiedsrichter
Referee
Javier
Alberola Rojas
Spanien
Anstoss
Mittwoch
05. August 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Budapest, Ungarn
Groupama Arena
Kapazität
22'000
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