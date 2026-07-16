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UEFA Europa League: Ferencvaros Budapest - FK Vojvodina (16.07.2026)
Ferencvaros Budapest
20:15
FK Vojvodina
Zum Fussball-Kalender
Ferencvaros Budapest
Ab 20:15 Uhr
Hinspiel 2:1
Vs
FK Vojvodina
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Ferencvaros Budapest - FK Vojvodina
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Spasjonnikovs
Lettland
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Donnerstag
16. Juli 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Budapest, Ungarn
Groupama Arena
Kapazität
22'000
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