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Ferencvaros Budapest
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20:15
FK Vojvodina
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Ab 20:15 Uhr
Hinspiel 2:1
Vs
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Ferencvaros Budapest - FK Vojvodina

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Schiedsrichter
Referee
Vitalijs
Spasjonnikovs
Lettland
Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Budapest, Ungarn
Groupama Arena
Kapazität
22'000
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